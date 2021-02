TEENETEMÄRK 2021 | Ilona Martson: mind tõesti huvitab väikestele lastele ajakirja tegemine 

Martson on Anne ja Stiili veergudel tunnistanud, et kirjutas ülikooli ajal luuletusi. "Ma ei ole veendunud, et peaksin neid avaldama või ilukirjandust veelgi juurde tootma. Eestis on piisavalt minu mastaapi kirjutajaid. Viivi Luik ütles kunagi, et kirjutab, andmaks Jumalale märku oma olemasolust. Ju pole mul pole seda soovi," sõnas ta 2002. aastal.

2003. aasta kevadel pälvis Eesti Päevalehe kultuuritoimetuse juhataja Ilona Martson Muhvi auhinna – lastekirjanduse teabekeskus nimetas ta viimase kahe aasta parimaks lastekirjanduse probleemide valgustajaks Eesti trükiajakirjanduses. Žürii märkis Martsonit esile tõstes: "Tema rohkearvulised ülevaated, arvamuslood, portreed ja arvustused paistavad silma keeletundlikkuse, tasakaalukuse ja oma seisukohtade veenva esitusega".

Sama aasta detsembris sai Martsonist lasteajakirja Täheke peatoimetaja. "Mind tõesti huvitab sedasorti töö, väikestele lastele ajakirja tegemine. See on lahe vanus, aastad 5–9. Oled juba põhijoontes väljakujunenud isiksus. Oled loominguline, energiline, täis avastamisrõõmu. Ja mis peamine – maailmal on sulle veel üht-teist toredat pakkuda," põhjendas ta toona Eesti Päevalehele uut karjääriteed.

Martson sattus Tähekese toimetusse esimest korda 1990. aasta suvel, kui sooritas seal enda südamesoovil ajakirjanduspraktikat. Tookordne viibimine Tähekeses jäi aga üürikeseks. „Ajakirjandusmaja oli siis nagu raamatturiiul, igal riiulil üks toimetus,“ kirjeldas ta 2020. aastal Õhtulehele antud intervjuus.

„Iga korruse peal oli keegi meie kursuselt praktikal ja eks me käisime üksteisel külas. Kahjuks ei meeldinud need (poiste - toim) külaskäigud peatoimeta Elju Sillale ning ta korraldas skandaali. Kursakaaslased ei teinud midagi halba, vaid lihtsalt itsitasid. Et aga toimus skandaal, siis mina, kes ma olen poolest saadik eestlane ja poolest ukrainlane, hakkasin mässama. Katkestasin praktika poolelt hetkelt ja lahkusin ust paugutades. See skandaal oli mulle tohutu löök, sest enda meelest ei teinud ma midagi halvasti," meenutas naine, kelle sõnul polnud ta aga esimene ega viimane noor naine Tähekeses, kes sellise skandaaliga kokku puutus.

2011. aastal sai Martson rahvusvahelise noorsookirjanduse nõukogu Eesti osakonnalt Paabeli Torni nimelise tõlkelastekirjanduse auhinna. Seda Grigori Osteri "Õuduste kooli" tõlke eest. 2020. aastal pälvis Martson Tallinna ülikooli kirjandusauhinna Varlam Šalamovi "Kolõma juttude" tõlke eest.