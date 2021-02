TEENETEMÄRK 2021 | Jaak Prints lavakasse sisseastujatest: noores peab olema tahe, aga vaja on ka sarmi ja loovust 

2017. aasta septembris pidas Jaak Prints riigikogu täiskogu ees kõne, milles kutsus parlamendisaadikuid üles lõpetama rahva põhjendamatu hirmutamine ajastul, mil maailm põhineb kuulujuttudel. "Me ei õpi enam tundma teist inimest seeläbi, mida tema kohta teame, vaid selle järgi, mida temast räägitakse. Me elame maailmas, mis põhineb kuulujuttudel. Kas keegi teab, mida lüpsja lehmade juures täpselt teeb? Paljusid asju me ei tea, ent siis me usaldame teisi. Aga mida teha siis, kui teised meile valetavad?" arutles Prints Toompeal.

ERRi kultuuriportaal uuris Printsilt möödunud aasta kevadel, milliseid omadusi väärtustab ta sisseastumiskatsetele tulijates. "Hakatuseks peab noores olema tahe. See on esimene eeldus, et õpetaja saaks noort loovinimest, kel oskusi napib, aga kes on tahtest laetud, aidata. Aga tahtest üksi jääb väheks. Vaja on ka eeldusi: sarmi, loovust. Üha enam tunnen, et sellestki veel ei piisa," arutles Prints.