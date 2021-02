TEENETEMÄRK 2021 | Teadlane Aigar Vaigu: see on igati suur au!

"See on igati suur au, teenetemärk saada. Ma isegi ei tea, mille eest. Tõenäoliselt teaduse populariseerimise kaasaaitamise eest. Ainult vähesed saavad teenetemärgi, aga siin taga on tegelikult aastatepikkune töö," leiab mees.

Sel aastal ei toimu teenetemärgi üleandmise üritust, aga Aigarit see ei morjenda. "Kuna pole varem kordagi käinud, siis ei tea, millest puudust tunda. Eks neid üritusi on olnud ja on saadud käia. Olulisem on sõnum, mis välja saadetakse. Tunnustatakse ning see pole jäänud märkamata."

"Kuna tarkus tuleb raamatutest, siis leiab teenetemärk oma koha ilmselt raamaturiiulis," tunnistab Aigar. "Ei ole kodus sellist seina, kuhu medaleid või diplomeid panna. Raamatud on justkui alati võimalus sisse vaadata teiste inimeste mõtetesse ja kohtuda nendega, kellega pole võimalik."

"Teadus on nagu maagia, ainult et päris."

Jaanuaris ERR-ile antud intervjuus mõlgutas Vaigu "Rakett 69" jaoks suuri ja uhkeid tulevikumõtteid. "Öeldakse, et taevas on piir, nii et tõeliselt äge oleks, kui me ükskord suudame "Raketi" finaali lõpetada nt SpaceX-i Elon Muski loodud rakettidega. See oleks tõeliselt äge, kui üks kord meie "Raketi" finaal jõuabki orbiidile," mõtiskles Vaigu. "Teadus on nagu maagia, ainult et päris. Kui sa mõistad loodust enda ümber, siis sinu elu on ka helgem."

Juba keskkoolist saadik on Aigar Vaigu arvanud, et humanitaar- ja reaalained on väga lähedased. Füüsikuna peab ta nende kahe pooluse vastandamist ka veidi meelevaldseks. "Tunnistan, et füüsika on minu jaoks filosoofia, süsteem ja mõtteviis maailma mõistmiseks, mitte niivõrd eriala, mida oma visiitkaardile kirjutada," rääkis ta 2016. aastal Naistelehele.