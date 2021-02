Esiklapse sugu varjanud lauljanna sai teise beebi 

Esimesed päevad beebiga on siiski rasked – Paloma kurdab, et laps on kui pisike piraaja ning tema nibud on imetamisest katki.

Ka Paloma ja Leymani esiklaps on tütar, kuid see selgus avalikkusele alles aastaid pärast tema sündi. Faith sai emaks 2016. aasta detsembris ning rääkis järgmisel aastal Daily Mirrorile, et tema ja Lachine kasvatavad beebit sooneutraalselt. „Tahan ühtekokku kaht-kolme last ja neist saavad sooneutraalsed,“ kinnitas Faith, kes ütles, et keeldub oma last sugupoolele vastavalt kas roosadesse või helesinistesse rõivastesse riietamast. „Ma lihtsalt tahan, et nad oleksid need, kes nad tahavad olla," ütles lauljanna, kasutades nais- või meessoo asesõna asemel sõna they.