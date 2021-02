Inimesed TOOMAS HENDRIK ILVESE AJASTU: meediat toidavad Evelini tualetid ja esipaari suhteseis Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

2013 PLAGIAADISKANDAAL: Evelin Ilvese kleit sarnases hämmastavalt Diori moemaja pulmakleidiga. Foto: Mati Hiis

President Ilvese ajastu alguses on moepolitsei vabariigi aastapäeva pidulikel vastuvõttudel teinud oma tööd täie raha eest. „Ümber kere mässitud voodilina ei ole vastuvõtule minnes ilmselt kõige parem idee.“ „Daam on riietanud end kellekski Snegurotška ja öösärgis Vene aadliproua ristsigitiseks.“ Kui ka midagi halba öelda polnud, siis midagi halba öelda oli ikkagi: „Tualett on ju äärmiselt kena ja efektne… kui see oleks 15 aastat noorema naise seljas.“ Majanduskriisiaegset vabariigi aastapäevapidu nimetati aga säästuballiks, kus kõige krooniks hurjutati külalisi selle eest, et nad kannavad liiga vähe autoriehteid. Ilvese ajastu lõpupoole leitakse siiski, et rahva maitse on arenenud ja tualettide üldpilt läheb aina paremaks.