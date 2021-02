KAS ON KARTA HALVIMAT? Murelik prints Charles käis koroonapiirangute kiuste haiglas isa vaatamas 

Buckinghami palee teatas monarhi abikaasa haiglasseminekust kolmapäeval. Õukonna teatel oli 99aastane prints kannatanud juba mitu päeva halva enesetunde all ning teisipäeva õhtul viidi ta oma ihuarsti soovitusel igaks juhuks Londonis asuvasse kuningas Edward VII nimelisse haiglasse, vahendab BBC News. Kuningakoda toonitas, et põhjuseks pole koroonaviirus.

Daily Maili allikate teatel läks Philip autost haiglasse omal jalal ning paistis olevat heas tujus.Toona kirjutati, et eakas prints jääb haiglasse veel paariks päevaks, et kosuda ja arstide jälgimise all olla. Kuid haiglas on Philip tänini.

Laupäeval nähti kuninganna ja prints Philipi vanimat poega prints Charlesi isa külastamas. Briti kõmuajakirjandus täheldas, et troonipärija oli autos mureliku ilmega ning tema silmad paistsid lausa veekalkvel. Prints Charlesi visiit on tekitanud ärevust, sest Ühendkuningriigis on väga karmid koroonapiirangud ning patsientide külastamine haiglas pole lubatud. Seetõttu levivad kahtlused, et prints Philipi seisund on raskem, kui õukond teatas.