Anne Veski pikast abielust: põhiline on olla kannatlik ja õigel ajal suu kinni panna 

Anu Välba uuris staarilt, mis on nii pika abielu saladus. "Ei, ma ei tea! See on raske. See on hirmus raske," hindas Veski, kel saab mõne kuu pärast abielus oldud 40 pikka aastat. "Kõik, kes on seda järgi teinud, teavad, et see ei ole sugugi pudrumanna. On paremaid ja halvemaid aegu. Põhiline on ikka kannatus ja panna suu õigel ajal kinni. Oota, enne kui midagi vastu ütled," rääkis Veski saates "Hommik Anuga".