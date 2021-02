VINGE! Mart Sanderi film võidutses Ameerika menukal filmifestivalil 

Film „Kennedy intsident" on ajaloofaktidel põhinev lugu USA tulevase presidendi John F Kennedy külaskäigust Tallinna 1939. aasta kevadsuvel. Film valmis osana peagi TV3 ekraanil esilinastuvast sarjast „Naiste sõda", mis baseerub Mart Sanderi romaanitsükli „Litsid" II raamatul. Romantiline põnevik on juba saanud ka positiivse kriitika osaliseks: filmi- ja meelelahutusajakirjade The Variety Magazine, We Are Cult, Back to the Movies jt. filmikriitik Nick Clement nimetab filmi „väikeseks juveeliks, mis ootab avastamist" ning ennustab sellele rahvusvahelist menu. Loe arvustust siit! (eestikeelne tõlge lisatud allpool).

Mart Sander ütleb, et algselt oli plaan teha filmist omamoodi ühendav sild tänaseks pea kogu maailmas nähtava sarja „Litsid" ning saagat jätkava uue sarja „Naiste sõda" vahel, kuid kuna Eesti Filmi Instituut otsustas filmi kogu rahastusest ilma jätta, valmis see märksa väiksema eelarvega ning osana sarjast. „Ehkki töötasime 20 korda väiksema eelarvega, loodan, et me ei teinud 20 korda nõrgemat tulemust," on Sander õnnelik, et film üldse sündis. Ta on ise materjali autor, stsenarist, režissöör, helilooja ja monteerija. Filmi produtsent on Raivo Suviste.