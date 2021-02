VAHI VÄRKI! Netflix soovib Mart Sanderi võidufilmi ära osta

"Kui aus olla, siis juhtus nii et Netflixi esindaja kirjutas mulle. Neile see väga meeldis, nad kasutasid väljendit, et see võiks olla "million maker" (miljoni teenija – toim). Aga neil olid tingimused! Praegu on tegu siiski Eesti filmiga, mis keskendub meie tegelastele – Proua Kukele, tüdrukutele ja Kennedyle, kes kulgeb meie linnast läbi kahe päevaga. Ameeriklased tahavad, et see oleks Ameerika film – Kennedy-keskne. Nende mõte on lisada algusesse paar ingliskeelset stseeni. Praegu ilmub Kennedy välja alles 20. minutil ja seni on film eestikeelne. Kennedy peab tulema varem," kirjeldas Sander arutelu Netflixiga. "Lepingutest on veel asi kaugel," lisas ta.

Sander märkis saates, et filmifestivalil võidutsemine talle samuti raha sisse ei toonud. "See on illusioon! Kui filmifestivalid annavad raha, siis väga sümboolselt. Filmi eelarvega võrreldes on see 0,1 protsenti. Ma olen kunagi saanud näiteks 500 dollarit."

Santa Fe Filmifestival toimus sel aastal 21. korda. Festival kuulub USA indie-festivalide esikümnesse ning keskendub maailmakinole; eelmisel aastal võitis parima filmi preemia Soome film, veteranlavastaja Heikki Kujanpää tragikomöödia "Laugh or Die", mis Soomes valiti aasta parimaks kodumaiseks filmiks.

Film „Kennedy intsident" on ajaloofaktidel põhinev lugu USA tulevase presidendi John F Kennedy külaskäigust Tallinna 1939. aasta kevadsuvel. Film valmis osana peagi TV3 ekraanil esilinastuvast sarjast „Naiste sõda", mis baseerub Mart Sanderi romaanitsükli „Litsid" II raamatul. Romantiline põnevik on juba saanud ka positiivse kriitika osaliseks: filmi- ja meelelahutusajakirjade The Variety Magazine, We Are Cult, Back to the Movies jt. filmikriitik Nick Clement nimetab filmi „väikeseks juveeliks, mis ootab avastamist" ning ennustab sellele rahvusvahelist menu. Loe arvustust siit! (eestikeelne tõlge lisatud allpool).

Mart Sander ütles, et algselt oli plaan teha filmist omamoodi ühendav sild tänaseks pea kogu maailmas nähtava sarja „Litsid" ning saagat jätkava uue sarja „Naiste sõda" vahel, kuid kuna Eesti Filmi Instituut otsustas filmi kogu rahastusest ilma jätta, valmis see märksa väiksema eelarvega ning osana sarjast. „Ehkki töötasime 20 korda väiksema eelarvega, loodan, et me ei teinud 20 korda nõrgemat tulemust," on Sander õnnelik, et film üldse sündis. Ta on ise materjali autor, stsenarist, režissöör, helilooja ja monteerija. Filmi produtsent on Raivo Suviste.