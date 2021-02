PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 23. veebruar 

Hea päev selleks, et tööasjad enne pidupäeva hoolikalt kokku tõmmata. Tegutsed süsteemselt. Tempo on sinu kohta harjumatult rahulik, üldiselt enne mõtled ja alles siis tegutsed.

Mõistus on see, mida esmajoones usaldama peaksid. Kuula kolleege, kes on tõsise ellusuhtumisega. Intuitsioon võib valele rajale juhatada. Fantaasia on lennukas, aga viljatu.