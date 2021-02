Märt Avandi: Pammy oli, on ja jääb minu lemmiknaiseks! 

Saates "Hommik Anuga" olid pühapäeval külas Märt Avandi, Nele-Liis Vaiksoo, Johan Randvere ja Lauri Liiv, kel plaanis hakata märtsis 90ndate muusikat esitades mööda Eestit tuuritama. Loomulikult kandsid artistid Anu saates ka 90ndate stiilis rõivaid. Avandil oli seljas "Rannavalve" staari Pamela Andersoniga T-särk ja Anu Välba uuris, kas tegemist oli tema lemmikanaisega? "No kahtlemata oli! Oli, on ja jääb," vastas näitleja muiates.

Saatekülasid tõdesid, et 90ndate muusika oli üldjoontes jõle, aga just selle järgi nad neid oma kontsertkavasse pikkisidki. "See oli kole muusika," hindas Avandi. "Aga me proovime need mõned kohutavad lood ka päris ilusaks teha."

Nele-Liis Vaiksoo, kes laulis 90ndatel ETV tütarlastekooris, sai tol ajal aga palju ringi reisida. "Kui tänapäeval on see tavaline, et koorid reisivad, siis tol ajal see, et me juba Soome läksime, oli suur asi," rääkis naine. Ka meenutas ta, kui hinnas oli toona Soomes müüdav Coca Cola.