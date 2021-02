GALERII | Kümme tublit inimest pärjati eriliste tegude eest „Eestimaa uhkuse“ auhinnaga 

„Žürii iga liige esitas omad eelistused ning ilmnes, et hääled anti väga üksmeelselt. Favoriidid selgusid üsna kiiresti, mis tähendab, et tänavuses žüriis on meil kõigil justkui üks maailmavaade ja ühine arusaam, keda me tänugalal tunnustada soovime. Tõdesime, et kuigi galale jõuavad vaid kümne inimese lood, siis esile tõstmist väärinuks kõik, kelle kohta vihjeid saadeti,“ ütles žüriiliige Epp Maria Kokamägi.