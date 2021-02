Inimesed FOTOD JA VIDEO | Laura Põldvere Soome eurolauluvalimise viimasest kohast: ma ei ole üldse pettunud! Katharina Toomemets , täna 16:00 Jaga: M

GALERII

Laura UMK finaalis Foto: YLE/Miikka Varila

„Mul on tõeliselt hea meel ja pole kübetki kahetsust! Läksingi sinna ju tunde ja teadmisega, et saan eeldatavasti seitsmenda koha. 300 kandideerinu seast seitsmendaks tulla on väga hea,“ kinnitab Laura Põldvere, kes Soome eurolaulu valimise Uuden Musiikin Kilpailu finaalis viimasele, seitsmendale kohale jäi, et mingit pettumust temas pole. „Absoluutselt mitte!“