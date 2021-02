Inimesed Elina Nechayeva koroonaajast: alguses olin õnnelik, et saan puhata, kuid kahe päeva pärast tekkis ahastus Katharina Toomemets , täna 10:33 Jaga: M

Elina Nechayeva „Nova" show

„Võiks öelda, et esimesed kaks päeva olin ma õnnelik, et nüüd saab lõpuks puhata – olin väga väsinud, sest just oli olnud füüsiliselt ja psüühiliselt väga koormav prooviperiood Vene teatris, kus proovid kestsid iga päev hommikust õhtuni – tegin sporti ja vaatasin filme. Kahe päeva möödudes tekkis aga ahastus, et mis ma nüüd teen,“ meenutab lauljatar Elina Nechayeva mullust märtsikuud, kui koroona esimene laine tõi Eestis kaasa eriolukorra kehtestamise.