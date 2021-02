Saund „EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: meil on kohver Eurovisionile alati pakitud Ohtuleht.ee , täna 01:09 Jaga: M

„Me ikkagi ootasime ja vaatasime, mis saama hakkab,“ sõnavad finaali pääsenud Kaire Vilgats ja Dagmar Oja ehk Suured tüdrukud, et ei seadnud „Eesti laulu“ eel suuri ootusi. Lisaks oma esitusele astuvad nad finaalis üles ka Koit Toome ja Sissiga. „Loodame, et sellega arvestatakse, jõuame igale poole ja naba ära ei rebesta.“ Lauljannad lisavad naerdes, et ükskõik, millises rollis, on nad alati valmis Eurovisionile sõitma ja kohver on pakitud.