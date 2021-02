Saund „EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Jüri Pootsmann: miks on vaja sulanduda massi? Merilyn Närep | Video: Hannes Dreimanis , täna 00:39 Jaga: M

GALERII

Jüri Pootsmann Foto: Hannes Dreimanis

"Ütlen ausalt – väga kaua pole saanud suurel laval olla, tunne oli ärev," jagab esimesi emotsioone "Eesti laulu" finalist Jüri Pootsmann. Jüril on laul, mis nõuab kõrgeid noote. Kuidas need välja tulid? "Mänglevalt tuleb ta alati kodus duši all, vetsus või puhkehetkel. Mulle meeldib võtta riske."