„EESTI LAUL" | ÕL VIDEO | Sissi: suva, mis hääl tegi, emotsioon oli minu jaoks nii õige Merilyn Närep, Liisa Mugra | Video: Hannes Dreimanis , täna 00:28

GALERII

Sissi Foto: Hannes Dreimanis

„On olnud väsimus ja elevust, need segunevad ning ma ei tea, kumb see praegu on täpselt, aga olen õnnelik!“ kirjeldab oma esimesi emotsioone „Eesti laulu“ finaali pääsenud Sissi. Lauljatar tõdeb, et kõik ei tulnud hääleliselt välja nii nagu tahtis, kuid andis siiski endast sada protsenti. „Suva, mis mu hääl tegi ja, kas kõik täpselt õige, emotsioon oli minu jaoks nii õge.“