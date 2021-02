Üritused „EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Redel: jääme finaalini Saku suurhalli, magame põrandal Merilyn Närep | Video: Hannes Dreimanis , täna 00:24 Jaga: M

GALERII

Redel Foto: Hannes Dreimanis

"Pean tunnistama, et me ei lähe ära. Jääme Saku suurhalli, sest lava jääb ju üles. Kahe nädala pärast on finaal – meil pole vaja kuskile minna," tõdeb "Eesti laulu" finaali pääsenud Redeli solist Indrek Vaheoja, kuidas plaanitakse 6. märtsiks valmistuda.