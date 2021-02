Üritused FOTOD | Võrdle! „Eesti laulu“ korraldajad viisid koroonareeglite täitmiseks muudatused sisse Liisa Mugra , täna 20:47 Jaga: M

GALERII

Green room teises poolfinaalis Foto: Stanislav Moškov

"Eesti laulu" esimese poolfinaali järel lahvatas meedias suur arutelu, kas ja mil määral kroonaviirusest tingitud reegleid eirati ja korraldajad said selle osas palju kriitikat. Teiseks poolfinaaliks on sisse viidud mitmed muudatused – green room on artistidest põhimõtteliselt tühi.