FOTO | Lauri Pedaja lapseootel kihlatu Gethel avaldas, kas sünnib poiss või tüdruk 

Getheli sõnul on maagiline, milleks naise keha võimeline on. "Kõik hirmujutud, mida erinevad emad siin-seal on rääkinud, jooksevad minust puutumatult mööda. Hoopiski, ma nt reaalselt ootan sünnitust ja kõike seda uut elu, mis meid sellele järgnevalt ees ootab. Ma usaldan oma keha ning ma usaldan end ja Laurit," sõnab ta.

"Nüüd, kui jäänud on veel tegelikult täitsa natukene aega, kasvab ootusärevus ja soov meie pisikese ilmaimega kohtuda iga päevaga. Samamoodi kasvab ka soov pesa punuda ja vajalik beebikraam kokku osta. Kui seni on beebi garderoobi täiendanud peamiselt minu ema, kes on tulihingeline kaltsukate fanatt, siis nüüd olen ka mina beebiasju sirvima hakanud ja mõne paari sipukaid, sokke, bodisid ja muud vajalikku koju toonud. No küll need beebiasjad on armsad!"