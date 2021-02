Rein Rannap „Eesti laulust“: miks on vaja tsirkust teha? 

Rannap pillub võistluse pihta kõvasti kriitikanooli ja muu hulgas ei sobi talle selle nimi. "Palun nimetage asju õigete nimedega. Tegemist on ju Eesti Eurovisioni eelvooruga." Rannapi sõnul on kurb, kui "Eesti laulu" teevad välismaa lauljad või esitajad.

Rannap arvab, et kuna tegu on laulude võistlusega, tulekski vaadata meloodiat ja teksti. "Paraku näeme, et Eurovisioni eelvalikul on pearõhk sõul, välimusel ja liikumisel."