Inimesed Telelegend Simon Joffe: „Mul oli selline põhimõte, et Lähis-Ida sündmusi mina ei kommenteeri." Ene Pajula , täna 22:33

MEES TERAVA MEELE JA TERAVA KEELEGA: Simon Joffe aastal 1982 saates „Rahvusvaheline panoraam“. Foto: Ülo Josing / ERR

Simon Joffe, omaaegsetest ETV väliskommentaatoritest tuntuim, tähistas mullu suvel, 20. juunil Iisraelis Tel Avivi lähedal oma 100. sünnipäeva. Tõsi, autot ei juhi ta enam seitse aastat ja jalad pole ka enam noore inimese omad. Aga kõik muu on jäänud samaks. Tema meeled on endiselt maailmale avatud, mälu on suurepärane ja naljasoon asub endise koha peal.