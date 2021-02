Koit Toome: ma ei mäleta sellist asja, et ühtki tüdrukut poleks edasi saanud 

„See on minu jaoks väga kõrge lugu ja kui Maiken poleks appi tulnud ja me ei oleks teinud koroona ajal mitu kuud proove, siis ma ei oleks julgenud seda ette võtta,“ tänab Koit siiralt kallist kooliõde Maikenit. Koidu sõnul oli tal laval aga ikkagi 50 : 60 tunne. „Tuli loota parimat, et kõrged noodid tulevad õhtul, kui õige aeg on.“ Laulja on hääle hoidmisele väga pühendunud. „Olen viimased 1,5 kuud tippsportlase režiimi viljelenud: vett, leiba, rohelist teed ja õigel ajal tuttu. See on nagu spordivõistlus – eriti kui nii raske looga välja tulla. Praegu on ju aeg, kus esinemisi ei ole ja ma olen neli kuud kodus karantiinis istunud. Seetõttu pole hääl harjunud laulma, eriti nii raskeid partiisid.“