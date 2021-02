Inimesed Dubai printsessi perekond: kõik on hästi, hoolitseme tema eest Toimetas Greete Kõrvits , täna 18:08 Jaga: M

Foto: AP/Scanpix

Dubai valitseja tütar printsess Latifa (35, pildil) kadus 2018. aastal, kui tema isa käsilased ta põgenemiselt tabasid ning ta vägisi kodumaale tagasi viisid. Hiljuti jõudsid avalikkuse ette šeigitütre ahastavad videod, kus ta kinnitab, et isa hoiab teda koduarestis. Dubai kuninglik perekond aga sõnas, et naine on kodus, kus tema eest hoolitsetakse.