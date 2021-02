VIDEO | Meessoost meigiguru šokeeris oma fänne rasedakõhuga 

Iltalehti teatel reklaamis Charles Instagrami-fotoga oma uut videot "24 tundi rasedana". Ta seletas, et tema parim sõbranna Laura on teise lapse ootel ning esitas talle väljakutse proovida ööpäev otsa rasedust. "Laura tahtis teada, kas ma saaksin sellise asjaga hakkama!"

Kuid plastkõhuga meigiguru video vallandas poleemika. Paljude meelest on Charles olnud mõtlematu arvukate emade ja emaks saada soovijate suhtes. Paljudele on rasedus väga raske aeg - glamuursete aktifotode lavastamisest on asi kaugel.