VEIDI PIINLIK: Pammy ja tema vastne abikaasa andsid voodist intervjuu 

53aastane Pammy abiellus endast 13 aastat noorema endise ehitaja Dan Hayhurstiga jaanuaris. Dani kauane elukaaslane süüdistas ajakirjanduses Andersoni oma kooselu lõhki ajamises. Kuid Anderson avaldas hurmavad pulmapildid ning andis nüüd intervjuu "Loose Womeni" saatejuhtidele otse voodist.

Daily Maili teatel nimetasid mitmed vaatajad endise Playboy modelli intervjuud piinlikuks. Paarike ütles, et nende poolest võiks eriolukord igavesti kesta. "Me oleme siin [voodis] jõulust saadik olnud," kinnitasid nad Andersoni kodust Kanadas Vancouver Islandil.

Pammy lisas, et ka tema enese vanemad olid abiellunud selle maja õues. Hoone kuulus kunagi Andersoni vanavanematele ja ta ostis selle tagasi. "Nemad on endiselt koos. See on hea auraga koht."

Dani endine elukaaslane Carey rääkis hiljuti Briti kõmulehes The Sun, et oli mehesse armunud, kui too oli kahe väikese lapsega üksikisa. Carey kolis koos tütrega Dani juurde ning neist sai kokkuhoidev pere. Kõik muutunud, kui Anderson Dani oma maja remontima palkas. Hiljem, kui salasuhe oli tekkinud, ülendas Pammy noore silmarõõmu oma turvameheks.