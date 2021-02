Buckinghami palee: Harry ja Meghan ei naase kuningliku pere tegevliikmete hulka 

Kui selgus, et teist last ootav abielupaar annab USA jutusaatestaarile Oprah Winfreyle poolteisetunnise intervjuu, levisid Ühendkuningriigi meedias kuuldused, et selle sammuga kaotavad Harry ja Meghan viimasedki kuninglikud autiitlid ja patroonirollid. Nüüd teataski Buckinghami palee, et Sussexid loobuvad nendest.