Obamade tütar hakkab koos superstaariga telesarja kirjutama 

Hollywood Reporteri teatel lahkus Glover hiljuti telefirmast FX, mis oli eetrisse toonud tema läbimurdesarja "Atlanta", ning sõlmis kaheksakohalise lepingu Amazoniga. Usutakse, et muusikuna Childish Gambino artistinime kasutav Glover rajam Amazoni Prime Videosse lausa isikliku sisukanali.

Tänavu nimeka Harvardi ülikooli lõpetava Malia esimeseks katsetuseks televallas saab potentsiaalne sari "Hive" ("Sülem"), mille keskmes on kuulu järgi Beyoncé moodi poptäht. USA presidendipaari vanem tütar on varemgi huvi filminduse vastu ilmutanud: ta töötas praktikandina HBO sarjas "Girls" ning oli Halle Berry teledraama "Extant" võtteil assistent. 2017 oli neiu praktikant ka nüüdseks kurikuulsas Weinstein Companys.

Obamadel enestel on koostööleping Netflixiga, mille raames on nad produtseerinud näiteks Michelle Obama elust rääkiva dokfilmi "Being".