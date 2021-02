MAGUS MUUTUS! Sulo Tintse ajab koos abikaasaga vahvliäri  

Sulo selgitab, et firmale sai nimeks Vallatud Vahvlid, sest see on visuaalselt ilus ja kõlab hästi. "Eks nende asjadega ole ikka nii, et kui kahel inimesel on liiga palju vaba aega käes, siis sünnivad ka tegusad mõtted. Esinemistega on praegu kõigil muusikutel kehvasti ja nii me Kerliga mõtlesimegi koroona ajal, et miks mitte vahvleid tegema hakata," räägib Sulo ja lisab, et tulevikus on plaan maiustuste valikut laiendadagi.