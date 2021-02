Ühendkuningriik otsustas Eurovisionile saata mulluse lauliku 

Newman on edukas laululooja, kelle loomingut on esitanud koguni Ed Sheeran. Muusik on ka tema vend John Newman. Mullu veebruaris valiti James Ühendkuningriigi eurolaulikuks palaga "My Last Breath". Toona avaldas artist Radio 1 intervjuus lootust, et tema lihtne, meeldejääv ja hümnilik laul aitab Ühendkuningriigile hääli püüda. 2019. aasta Eurovisionil jäi brittide eurolaulik Michael Rice viimasele kohale.