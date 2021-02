Inimesed Saatejuhidebüüdi teinud Grete Kuld: avaetteastet tehes mul kitarr ikka värises käes Katharina Toomemets , täna 12:34 Jaga: M

GALERII

Grete ja Tõnis Foto: Sanislav Moshkov

„Vägev tunne on! Hästi tore ja lõbus oli. Tõnis (Niinemets – toim.) rääkis mulle kogu aeg, et ära üldse pabista, „Eesti laul“ on nagu üks suur pulm, kuhu kõik tulevad hea tujuga ja on hästi mõnus meeleolu. Nii oligi,“ õhkab näitlejanna Grete Kuld, kes tegi neljapäeva õhtul „Eesti laulu“ poolfinaalis saatejuhidebüüdi.