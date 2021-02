FILMISAADE „DUUBEL“ | Õuduka „Vale pööre: kogukond“ sisse on peidetud kaks halba filmi, ent vaid üks neist on vaadatav 

Samasse seeriasse kuuluvate õudusfilmidega on tihtilugu nii, et kui oled näinud neist ühte, oled näinud neid kõiki! Uus „Vale pööre“ üritab seda väidet justkui ümber lükata. Nii aga juhtubki, et selle sees on peidus kaks filmi – üks meelelahutuslikult halb, teine lihtsalt halb!