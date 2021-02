TÄNA ÕHTUL | Laura Põldvere pürgib Soomes Eurovisionile: üritan seda sajaga nautida 

"Minu meelest sobitub see laul hästi 2021. aasta algusesse. Sotsmeediat vaadates tundub, et inimesed süüvivad endasse ning paljude jaoks on eelmine aasta olnud suhete, kas siis tava- või töösuhete, osas keeruline. "Play" räägib inimesest, kes on välja tulnud raskest suhtest," on Laura Õhtulehele rääkinud. Loo autoriteks on lisaks Laurale ka Reinis Straume ja Karl-Ander Reismann.