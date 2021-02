OTSEÜLEKANNE, -BLOGI JA -GALERII | Laura Põldvere pürgib Soomes Eurovisionile: üritan seda sajaga nautida

Laura Põldvere on Eestit Eurovisionil esindanud aastatel 2005 ja 2017. Tegelikult valiti UMK finaali kuus laulu, seitsmes finalist on mullune võitja Aksel Kankaanranta, kes sarnaselt Ukule otsetee seekordsele valimisele sai.

"Minu meelest sobitub see laul hästi 2021. aasta algusesse. Sotsmeediat vaadates tundub, et inimesed süüvivad endasse ning paljude jaoks on eelmine aasta olnud suhete, kas siis tava- või töösuhete, osas keeruline. "Play" räägib inimesest, kes on välja tulnud raskest suhtest," on Laura Õhtulehele rääkinud. Loo autoriteks on lisaks Laurale ka Reinis Straume ja Karl-Ander Reismann.