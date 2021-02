LAHUTUS? SURM?! Uues „Seksis ja linnas“ pole Mr Bigi  

Lehe allikate väitel ei naase ekraanile ka Miranda (Cynthia Nixon) elukaaslast Steve'i mänginud David Eigenberg, kuid näitleja esindaja kinnitas New York Postile, et läbirääkimised Eigenbergiga käivad.

Jaanuaris selgus, et seriaalile „Seks ja linn“ ning kahele mängufilmile järgnev „And Just Like That“ jõuab vaatajate ette voogedastusplatvormil HBO Max. Parker, Miranda osatäitja Cynthia Nixon ja Charlotte'ina tuntud Kristin Davis avaldasid sotsiaalmeedias uue sarja õrritusklipi. Ametliku pressiteate andmeil jälgib uus sari Carrie, Miranda ja Charlotte'i elukäiku ja sõprust 50. eluaastates, kui kõik on veelgi keerulisem kui enne.

Kümneosalise sarja võtted peaksid New Yorgis algama kevade lõpus. Kunagisest nelikust on puudu Samantha osatäitja Kim Cattrall, kes on korduvalt kinnitanud, et ei soovi enam "Seksi ja linna" seltskonnaga ühineda, sest tal on võtetelt ennekõike Parkeri käitumise tõttu ebameeldivad mälestused.