Printsess Eugeniele tehti tervislikel põhjustel keisrilõige 

Prints Andrew' noorem tütar Eugenie (30) ja tema abikaasa Jack Brooksbank (35) said lapsevanemateks 9. veebruari hommikul. Sünnitus leidis aset Portlandi erahaiglas Londonis, kus olid ilmale tulnud nii Eugenie kui ka tema vanem õde Beatrice ning ka prints Harry ja Meghan Markle'i poeg Archie. Õukond kinnitas, et nii ema kui ka laps tunnevad end hästi. Vastne ema avaldas kuninglikke traditsioone rikkudes juba samal päeval lapsukesest esimese jäädvustuse.

Abielupaari sõber rääkis People'ile, et Eugenie ja Jack on väga õnnelikud ning lapsuke olla täielik unelm. Sõber paljastas, et Eugeniele oli tehtud omaaegse lülisambaoperatsiooni pärast keisrilõige . Printsessil diagnoositi 11 aasta vanuses skolioos ehk vildakselgsus. Kõveriku selgroo sirgendamiseks tehti operatsioon, millest Eugenie seljal on pikk arm.