Poeg maffiapealik Toomas Helinast: kõik tema naised olid noored ilusad eestlased 

Eesti ajakirjanduses Marbella lindpriiks ja narkoparuniks nimetatud Toomas Helin lõi üheksakümnendatel Marbellasse eesti kurja­tegijate kogukonna. "Kõik tema naised olid noored ilusad eesti naised. Mul on väga hea meel, et kuigi mu isal olid teised naised, jäid nad mu emaga väga lähedaseks ka pärast lahutust, kuni lõpuni," ütleb Rainer, et tema vanemad suhtlesid telefonis ning olid kogu aeg vaatamata kõigele üksteisele toeks.

Üheksakümnendatel aastatel organiseeritud kuritegevuse tegemisi hästi teadev ekspolitseinik, hilisem siseminister Andres Anvelt on Õhtulehele öelnud, et Helinal oli üheksakümnendate aastate keskpaigani siinseis allilmaasjades kindlasti märkimisväärne mõju. „Pidigi olema, sest Linnuvabriku ja Permi grupeeringute vahel käis verine allilmasõda,“ räägib Anvelt. „Kuid minu isiklik arvamus on, et ajakirjandus kirjutas Linnuvabriku pundi aja jooksul vähe suuremaks, kui nad tegelikult olid.“