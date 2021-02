Inimesed „EESTI LAUL“ | ÕL VIDEO | Karl Killing: tundsin ennast laval enesekindlalt Liisa Mugra | Video: Tatjana Iljina , täna 00:50 Jaga: M

Karl Killing

„Ma ei saa siiani aru, et edasi pääsesin ja see tunne on praegu sürreaalne,“ kirjeldab esimesi emotsioone edasipääsust „Eesti laulu“ finaali Karl Killing. „Arvasin, et olen laval väga närvis, aga tundsin ennast päris enesekindlalt. Kõik, mida olen eelnevalt harjutanud, tasus ennast ära.“