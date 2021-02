Lauljatar vägivaldsest suhtest Shia LaBeoufiga: „On ime, et ma ellu jäin!“ 

Bensiinijaamas õnnestus Twigsil sõidukist väljuda, aga kui ta oma kotte võtma hakkas, lõi Shia teda. Kuid juhtum oli silmiavav: Twigsile ei tulnud keegi appi ning ta mõistis, et peab pagema. Esimesel katsel see ei õnnestunud - ta jäi Shiale vahele. Mees surus ta tühjas toas voodile ning röökis ta peale 15 minutit, nii et Twigsil polnud pärast vähimatki jaksu lahkuda. Päästerõngaks osutus Twigsi maailmaturnee, mis võimaldas tal mehest eemalduda.

Twigs on andnud ka avameelse intervjuu USA teletähele Gayle Kingile. LaBeouf eitab endiselt kõiki süüdistusi. Lauljanna toonitab: kohtusse kaebas ta Shia alles siis, kui mees oli keeldunud vabatahtlikult viinaravile minemast ning naiste varjupaigale annetust tegemast. Lisaks toonitab Twigs nimesid nimetamata: filmiringkondades on LaBeoufi vägivaldsus naiste vastu teada, kuid sel on lubatud jätkuda. Tähtsam olevat LaBeofi filmide edu kui naiste heaolu.