Tanel Padar meenutas rokkstaarielu: mõtlesin, kas kõlban üldse isaks 

“Rock’n’roll on alati see, mille taha pugeda, aga sain lõpuks aru, et see ei teeni mind. Selleks, et muusikat kirjutada, ei pea olema mustas kastis või augus," nentis alles 35aastaselt oma elus uue valge lehekülje pööranud muusik, et meeletute pidude seltsis mööda saadetud noorusaastad oleks võinud investeerida hoopiski enesearengusse. "Oleks võinud raamatuid lugeda, ülikoolikraadi teha, reisida, tutvuda uute kultuuridega," loetles mees.