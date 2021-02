Beyoncé tütar poseerib koos emaga Adidase reklaamikampaanias 

Beyoncé Knowlesi ja Jay-Z esiktütar Ivy poseerib koos emaga Adidase ja Ivy Parki koostöökollektsiooni reklaamifotodel. Ivy Park on Knowlesi moemärk, milel kapselkollektsioon Ivy Park on fännid kaua oodanud. See jõuab Adidase kodulehel müüki homme.