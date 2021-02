FOTOD JA EKSKLUSIIVINTERVJUU | Suunamudijad Justin ja Triinu Liis tegid oma liidu ametlikuks: abiellusime puhtalt armastusest!

Triinu Liis ja Justin hakkasid suhtlema mullu märtsis. "Kuna oleme mõlemad sotsiaalmeedias, sattusin tema sisu nägema TikTokis. Tundus kena, sümpaatne ja enesekindel kutt: mõtlesin, et vaatan, kes ta selline siis on. Piilusin tema Instagrami kontole ja reageerisin ühele pildile tuleleeki kujutava emotikoniga, aga sõnagi ei kirjutanud. Ligikaudu tunnike hiljem oli postkastis temalt sõnum ja nii me juttu rääkima jäimegi," rääkis Triinu Liis Õhtulehele möödunud suvel.

"Olin kohe lummatud Triinu ilust ja naeratusest, see on alati olnud minu nõrkus. Praegu paelub mind Triinu juures kõik: tema iseloom ja ettevõtlikkus," kirjeldas Justin, mis teda naise juures võlus.

Juba suvel sõnas Epner, et neil on tulevikuks samasugused plaanid, nagu teistelgi paaridel. "Lõplik eesmärk on ju enamikel paaridel sama – lapsed ja pere. Soovin, et meie lugu lõppeks nagu muinasjutus: "Ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni!"," ütles Triinu Liis. "Äritegevus, reisimine, ilus pere, abielu, ühine kodu, tulevikueesmärkide saavutamine nii individuaalselt kui paarina – you name it! Meie lapsed on tulevikus kindlasti krutskeid täis," lisas Justin.

"Justin on õpetanud mind uuesti armastama, ta taastas mu usu armastusse. Kindlasti õpetas ta ka kannatlikkust ja mõistmist, sest meil ei ole ühine emakeel. Justin on hästi julge, väljapoole elav ja ta on õpetanud mulle enesearmastust ja iseenda taasleidmist," on Triinu Liis samuti Õhtulehele öelnud.

Justin saabus Eestisse 20. detsembril. "Olen väga õnnelik ja elevil," sõnas ta Õhtulehele lennujaamas. "Olin väga väsinud, aga on maailma parim tunne hoida Triinu Liisi oma käte vahel ja voodis lebada," kirjeldas Justin järgmisel päeval esimest Eestis veedetud ööd. Ajavahest tingitud väsimuse tõttu oli noorhärral raskusi uinumisega, aga ta sai siiski sõba silmale. "Esimene öö oli suurepärane," õhkas mees.