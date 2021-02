Kuuendat põlve nõid Merily Timmer: olen ette näinud inimeste surma, haigusi, õnnetusi 

„Naljakas, kui minult tagasihoidlikult küsitakse, kas mind võib nõiaks kutsuda. Minu jaoks on see suur kompliment. Muidugi võib. See näitab, et ma pole ainult enda arvates kuhugi jõudnud, vaid ka teiste,“ ütleb Merily Timmer. Ta on küll kuuendat põlve nõid – tema ema Kirsti Timmer on teatavasti kaardimoor –, ent kuueaastasena ei olnud Merily sellega veel päriselt arvestanud, et võimed ka temal avalduvad. „Mul oli surmahirm! Ma ei teadnud tollal neist teemadest veel midagi. Telekas olid vaid kollifilmid, mida mul vaadata ei lubatud, sest muidu ei saa öösel magada,“ ütleb ta.