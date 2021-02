Paris Hilton kihlus oma 40. sünnipäeval neljandat korda 

Riskiinvestor Reum (40) on Parisega kurameerinud umbes aasta. Paris avaldas oma fotod romantilisest kihlusest päikselisel rannaliival: mõlemad olid üleni valges, kavaler laskus oma südamedaami käe palumiseks ühele põlvele. "Mu muinasjutuunelm sai teoks! Ma armastan oma tulevast meest nii väga! Maailma parim sünnipäevaüllatus!"

Hiltoni hotelliketi pärijate hulka kuuluval Parisel on seljataga kolm katkenud kihlust: modell Jason Shaw'ga, kreeka seltskonnastaari ja ärimehe Paris Latsisega ning näitleja Chris Zylkaga. Hiljuti paljastas omaaegne "Lihtsa elu" reality-staar, et tema ja Carter valmistuvad lapsevanemateks saama: Paris otsustas valida katseklaasiviljastamise, et soovi korral saada eri soost kaksikud.