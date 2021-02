Demi Lovato sai üledoosi tagajärjel KOLM insulti ja infarkti 

28aastane popstaar pihib toonastest üleelamistest oma uues neljaosalises Youtube'i sarjas "Dancing With The Devil" ("Tantsides saatanaga"), mis jõuab vaatajate ette 23. märtsil. Demi pole avaldanud, milline uimasti oleks ta 2018. aasta suvel hauda viinud, kuid Daily Maili andmeil oli tegu ilmselt heroiiniga.

Sarja treileris on näha Demi tätoveeritud kätt, mille küljes on tilguti, ning käepael haiglasse saabumise kuupäevaga: 24. juuli 2018. Lovatol on üledoosist ajukahjustus ning ta ei saa enam autot juhtida, selgub filmist.