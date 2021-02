Inimesed Rannamaja-Merylin ja Ron Nõmm kihlusid! Merylin: see tuli ootamatult, olin sõnatu! Ohtuleht.ee , täna 16:14 Jaga: M

Merylin Nau Foto: Tiina Kõrtsini

Alles aastavahetusel õrritas saatest "Rannamaja" tuntuks saanud Merylin Nau sotsiaalmeedias fotoga, kus on Brigitte Susanne Hundi ekskallima Ron Nõmme embuses ja mees teda laubale suudleb. Siis ütles Merylin Õhtulehele, et nende vahel pole midagi. "See tuli väga ootamatult," ütleb Merylin Õhtulehele. "Olin sõnatu!"