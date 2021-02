Inimesed Tere, beebi! Ansambli Go Away Bird Hanna Roll sai emaks Ohtuleht.ee , täna 22:02 Jaga: M

Hanna Roll Foto: Erlend Štaub

Ansambli Go Away Bird lauljatar Hanna Roll, neiupõlvenimega Parman, jagab sotsiaalmeedias rõõmusõnumit - tema ja abikaasa Meelise perre on sündinud poeg.