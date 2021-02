„PUUDUTA MIND“ | Hingamisharjutus oma tunnetega kontakti loomiseks 

Ta ütleb, et traumad võivad olla teadlikul tasandil, mida mäletatakse. Samuti võivad trauma olla allasurutuna alateadlikul tasandil. Nii et inimene ei pruugigi neist teadlik olla. Küll aga võivad need aktiveeruda kõige ebasobivamal momendil või tekitada füüsilisi või psühholoogilisi probleeme. Sügavamate allasurutud teemadega tegeleme me toetatud vabastava hingamise täispikas protsessis.