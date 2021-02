Inimesed Dubai printsessi ahastav video: „Isa hoiab mind pantvangis!“ Triin Tael , täna 22:30 Jaga: M

VALITSEJA, KELLE JUUREST TÜTRED JA NAISED PAGEVAD: Dubai šeigil on kuue abikaasaga 24 last. Briti ajakirjanduse teatel on õukonnast põgeneda püüdnud ka teine tütar. Kui šeigi noorim naine, Jordaania printsess Haya, Inglismaal salasuhtega vahele jäi, lasi šeik abielu lahutada, kuid alustas kättemaksukampaaniat oma laste kättesaamiseks. Hayal õnnestus kohtus tõestada, et mees ähvardas teda ning üritas teda helikopteriga röövida. Kohus määras hooldusõiguse Hayale. Foto: AP/Scanpix

Dubai valitseja tütar printsess Latifa (35) kadus 2018. aastal otsekui vits vette, kui isa käsilased ta põgenemiselt tabasid ning ta vägisi kodumaale tagasi viisid. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud šeigitütre ahastavad videod, kus ta kinnitab, et isa hoiab teda koduarestis. Printsessi sõbrad nõuavad ÜRO sekkumist ja Latifa saatuse väljaselgitamist.