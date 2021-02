HOIATUS! Facebookis levivad massiliselt petuskeemid, milles kasutatakse ka Eesti kuulsuste nimesid ja videoid 

Sarnaseid petuskeeme on levitatud näiteks ka Karl-Erik Taukari, Kaia Kanepi ja teiste tuntud inimeste nimega loodud libakontode alt. Parim lahendus, kui sellist petuskeemi Facebookis ringlemas näed, on sellest moderaatorile teada anda postitust või kontot raporteerides.

Novembris rääkis Anne Veski petuskeemist , mida Facebookis tema libakonto alt levitati. "Panime oma ametlikule Facebooki lehele kirja, et see on fake ja, tark nagu ma olen, Facebookis on selline koht nagu "teata libakontost". Seda ma tegin ka,” ütles Veski.

Mullu oktoobris levis internetis libaartikkel, kus väideti, et teleajakirjanik Grete Lõbu on olnud väga raskelt haige. "Seal on kirjas, et arstid peaaegu tapsid mu ära, aga sain imerohu abil terveks. Väidetavalt olin üleni parasiite täis, mis sõid peaaegu neeru ära, ja ühtlasi oli kolm-neli mikroinfarkti," kirjeldas Grete libaintervjuu sisu. Ta tunnistas Õhtulehele, et sai palju kirju ning oli identiteedivarguse pärast tõeliselt vihane.